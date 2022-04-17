Барак Обама в своей книге: Путин построил страну такой, "чтобы ее боялись, но не брали с нее пример"

17:47 19 ноября Киев, Украина

В своей книге "Земля обетованная" Барак Обама пишет о том, что Путин построил страну такой, "чтобы ее боялись, но не брали с нее пример" и сравнивает его политику с политикой криминальных боссов конца 19 века.



Об этом говорит Radio Free Europe/Radio Liberty, напоминая, что первый том новых мемуаров бывшего президента США был опубликован 17 ноября.



В нем он пишет, что Путин напоминал ему современную версию тех коррумпированных политических боссов, которые управляли городами США в конце 19-го и начале 20-го веков. Такие политики рассматривали кумовство и взяточничество "как законные инструменты обмена".



"В таком мире бессовестность и пренебрежение к любым высоким стремлениям за пределами накопления власти не считались недостатками. Это были хорошие качества", - пишет в своей книге 44-й президент США.



Он также отметил, что Путин, который правит Россией уже более двух десятилетий, построил страну такой, "чтобы ее боялись, но не брали с нее пример".



В своей книге Обама вспоминает свою первую встречу с Путиным в июле 2009 года на его даче близ Москвы.



"Встреча должна была продлиться всего час, но первые 45 минут говорил один только Путин и осуждал действия Америки по всему миру. Обама смог вставить слово лишь на 45-й минуте. Спор в итоге продлился два часа", - описывает фрагмент книги "Форбс".