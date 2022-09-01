Бар Грузии ввел входные визы для россиян

Грузинский бар Dedaena Bar ввёл для россиян входные визы, которые выдаются по результатам заполненной анкеты. Там задают вопросы по поводу российской агрессии по отношению к Грузии и Украине.
Россияне начали массово занижать рейтинг грузинского Dedaena Bar. Сейчас его рейтинг на Google опустился до 2,4 (из 5 возможных).
Комментаторы из рф оказались недовольны анкетами, которые сотрудники бара заставляют заполнять российских туристов. В частности, анкеты содержат вопросы о принадлежности Крыма, Абхазии, а также требования к русским не вести пьяные политические беседы.
Правда, за бар вступились украинцы: они, в свою очередь, наоборот, пытаются повысить рейтинг заведения.
Комментаторы из рф оказались недовольны анкетами, которые сотрудники бара заставляют заполнять российских туристов. В частности, анкеты содержат вопросы о принадлежности Крыма, Абхазии, а также требования к русским не вести пьяные политические беседы.
Правда, за бар вступились украинцы: они, в свою очередь, наоборот, пытаются повысить рейтинг заведения.
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