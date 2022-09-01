Бар Грузии ввел входные визы для россиян

16:01 04 августа Киев, Украина

Грузинский бар Dedaena Bar ввёл для россиян входные визы, которые выдаются по результатам заполненной анкеты. Там задают вопросы по поводу российской агрессии по отношению к Грузии и Украине.

Россияне начали массово занижать рейтинг грузинского Dedaena Bar. Сейчас его рейтинг на Google опустился до 2,4 (из 5 возможных).



Комментаторы из рф оказались недовольны анкетами, которые сотрудники бара заставляют заполнять российских туристов. В частности, анкеты содержат вопросы о принадлежности Крыма, Абхазии, а также требования к русским не вести пьяные политические беседы.



Правда, за бар вступились украинцы: они, в свою очередь, наоборот, пытаются повысить рейтинг заведения.







