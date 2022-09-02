Банковская система россии за полгода понесла убытки на $25 млрд

Банк россии впервые с февраля раскрыл промежуточный финансовый результат банковского сектора: в первом полугодии чистые убытки российских банков составили 1,5 трлн рублей (около $25 млрд). Об этом сказал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, сообщает РБК в пятницу, 2 сентября.
Отмечается, что российский банковский сектор показал убытки впервые за семь лет.
По его словам, из этой цифры около 1 трлн рублей приходится на графу "операции с иностранной валютой".
Он добавил, что "многим банкам не повезло по закону бутерброда, который падает всегда не той стороной".
Кроме того, у многих банков, занимающихся международными операциями, есть открытая балансовая позиция по валютному риску, которую не могут теперь быстро закрыть из-за сворачивания рынка производных финансовых инструментов. Соответственно, курс меняется, и меняется финансовый результат из-за эффекта валютной переоценки. У некоторых банков перекосило позицию в неудачную с точки зрения рыночной конъюнктуры сторону. Они потеряли сначала на ослаблении рубля, а потом еще раз потеряли уже на его укреплении. Но других значимых потерь банки пока не понесли, заявил Тулин.
По его оценке, чистый процентный доход банков за полугодие снизился всего на 5% в сравнении с первым полугодием 2021 года.
Три четверти из общего количества банков по итогам первого полугодия были прибыльными, а одна четверть – убыточные. Среди 13 системно значимых банков соотношение прибыльных и убыточных – 60 на 40%.
Напомним, в россии продлили запрет по наличной валюте. До марта 2023 года будет действовать лимит на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада в размере 10 тысяч долларов или евро.
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