Банковская система россии за полгода понесла убытки на $25 млрд

10:58 02 сентября Киев, Украина

Банк россии впервые с февраля раскрыл промежуточный финансовый результат банковского сектора: в первом полугодии чистые убытки российских банков составили 1,5 трлн рублей (около $25 млрд). Об этом сказал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, сообщает РБК в пятницу, 2 сентября.

Отмечается, что российский банковский сектор показал убытки впервые за семь лет.

"Напомню, в 2019 году в целом чистая прибыль банковского сектора после уплаты налогов составила 1,7 трлн рублей, 2020 году – 1,6 трлн рублей, в 2021 году – 2,4 трлн рублей, если округлить. В первом полугодии 2022 года чистый финансовый результат был отрицательный – минус 1,5 трлн рублей", – сказал он.

По его словам, из этой цифры около 1 трлн рублей приходится на графу "операции с иностранной валютой".

"Это реализация потерь вследствие вынужденного прекращения сделок с производными финансовыми инструментами, потому что контрагентами наших банков по хеджирующим сделкам были в основном иностранные банки стран, которые ввели санкции. Речь идет прежде всего о свопах и форвардных контрактах. Когда происходило их прекращение, то, в зависимости от валютного курса в моменте, наши банки фиксировали результат, в основном убытки", – сказал Тулин.

Он добавил, что "многим банкам не повезло по закону бутерброда, который падает всегда не той стороной".

"Волатильность валютного курса была огромная, сначала рубль упал, а потом отжался – курс был 110, а потом стал 55. Так получилось, что на низком курсе рубля зафиксировали убытки по производным финансовым инструментам", – объяснил Тулин.

Кроме того, у многих банков, занимающихся международными операциями, есть открытая балансовая позиция по валютному риску, которую не могут теперь быстро закрыть из-за сворачивания рынка производных финансовых инструментов. Соответственно, курс меняется, и меняется финансовый результат из-за эффекта валютной переоценки. У некоторых банков перекосило позицию в неудачную с точки зрения рыночной конъюнктуры сторону. Они потеряли сначала на ослаблении рубля, а потом еще раз потеряли уже на его укреплении. Но других значимых потерь банки пока не понесли, заявил Тулин.

По его оценке, чистый процентный доход банков за полугодие снизился всего на 5% в сравнении с первым полугодием 2021 года.

Три четверти из общего количества банков по итогам первого полугодия были прибыльными, а одна четверть – убыточные. Среди 13 системно значимых банков соотношение прибыльных и убыточных – 60 на 40%.

Напомним, в россии продлили запрет по наличной валюте. До марта 2023 года будет действовать лимит на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада в размере 10 тысяч долларов или евро.