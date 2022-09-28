Банки Турции больше не обслуживают российские карты «Мир»

10:27 28 сентября Киев, Украина

Банков , использующих российскую платежную систему «Мир» в Турции, не осталось. Вслед за частными финансовыми учреждениями, государственные банки Турции отказались работать с российской платежной системой.

Об этом сообщает турецкое издание NTV.



Решение было принято после предупреждения, которое вынес банкам Минфин США. 16 сентября Управление по контролю за иностранными активами объявило, что «Мир» может использоваться для транзакций с участием подсанкционных лиц, а поэтому структуры, расширяющие ее использование за пределами россии, могут сами стать объектом санкций.



Спустя три дня от «Мира» отказались крупнейший частный банк Турции Iş bankası, а также Denizbank, подключившийся к системе меньше четырех месяцев назад.



Во вторник, 27 сентября, обслуживание карт прекратили все три государственных банка, подключенных к системе. Это Ziraat Bank, Halkbank и Vakıfbank.



Проблемы с «Миром», который был запущен в 2015 года и насчитывает 134 миллиона карт, возникли в Казахстане, где из системы вышел крупнейший банк «Халык», а также во Вьетнаме, где от российских карт отказался банк BIDV.



Со ссылкой на «технические неполадки» 23 сентября «Мир» перестал обслуживать узбекский процессинговый центр Uzcard, а на следующий день - «Душанбе Сити Банк», один из крупнейших в Таджикистане.



США и ЕС послали сигнал партнерам системы «Мир» за рубежом: они могут быть отрезаны от международной финансовой системы, а поскольку им важна работа с иностранной валютой, риски отключения от международных расчетов для них слишком велики.