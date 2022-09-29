Банки рф отказывают в выдаче ипотеки мужчинам, которых могут мобилизовать

12:03 29 сентября Киев, Украина

"Частичная" мобилизация в россии привела к неожиданным результатам. Российские банки начали отказывать в ипотеке тем, кто, как думают банковские работники, может попасть под мобилизацию.

Об этом сообщают росСМИ.

Официальных ограничений на выдачу ипотек и других кредитов — нет. Но фактически мужчинам кредиты не выдаются.

Причем, речь идет даже о ранее одобренных сделках. А убеждения «меня не мобилизуют, потому что у меня нет боевого опыта» не работают — сейчас гребут всех мужчин, а потому банки предпочитают перестраховываться.

Тем же у кого уже есть ипотечный кредит, стоит задуматься, кто будет выплачивать ипотеку в случае мобилизации.

Согласно статистике, в россии было выдано порядка 10,57 млн ипотечных кредитов на суму 14,8 трлн рублей. То есть, почти каждая пятая семья имеет ипотеку. Еще 10 миллионов имеют кредиты в той или иной форме. А еще микрозаймы.



Центробанк порекомендовал банкам дать резервистам кредитные каникулы, не начислять неустойку и не выселять из ипотечного жилья. Чтобы с чистой совестью и спокойным сердцем идти умирать за путина.



Но есть один нюанс: центробанк не обязал, а всего на всего порекомендовал. И будут ли следовать этой рекомендации банки, которые за полугодие уже потеряли 1,5 трлн рублей? Сомнительно.



Поэтому, пока мобилизанты по прихоти путина будут отдавать свои жизни, их семьи просто выселят на улицы. Верить обещаниям властей рф– в высшей степени наивно. Они и мобилизацию обещали не объявлять.