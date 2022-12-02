Банки Кыргызстана прекратили прием российских карт «Мир»

16:21 02 декабря Киев, Украина





По его словам, продолжение работы с «Миром» грозило киргизским банкам отключением от долларовых расчетов. Возможные американские санкции «могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов наших банков за границей», пояснил Куленбеков, выступая в парламенте.



15 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США предупредило, что банки, заключая соглашения с оператором «Мира» (российской системой платежных карт), будут считаться участниками действий по обходу санкций, расширяя территорию работы системы за пределами россии.



Спустя месяц от «Мира» отключились Кыргызский Банк Азии, банк «Компаньон», «Бакай банк» и Доскредобанк.



Центробанк Кыргызстана не давал им указаний. Банки Республики Кыргызстан отказались от обслуживания карт «Мир» из-за угрозы санкций США , заявил в пятницу замглавы Нацбанка республики Кайып Куленбеков.По его словам, продолжение работы с «Миром» грозило киргизским банкам отключением от долларовых расчетов. Возможные американские санкции «могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов наших банков за границей», пояснил Куленбеков, выступая в парламенте.15 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США предупредило, что банки, заключая соглашения с оператором «Мира» (российской системой платежных карт), будут считаться участниками действий по обходу санкций, расширяя территорию работы системы за пределами россии.Спустя месяц от «Мира» отключились Кыргызский Банк Азии, банк «Компаньон», «Бакай банк» и Доскредобанк.Центробанк Кыргызстана не давал им указаний.

«Решения о приостановлении обслуживания российских карт принималось банками самостоятельно с учетом существующих рисков», — подчеркнул Куленбеков.

Из 9 стран, где «Мир» принимали до войны в Украине, шесть свернули и ограничили работу с системой, которая к началу 2022 года насчитывала 145 миллионов карт. Проблемы с «Миром» возникли в Турции, где об отказе принимать российские карты сначала объявили все частные банки, а затем — государственные. К ним присоединились банки Казахстана, вьетнамский BIDV, ряд банков Армении, узбекский процессинговый центр Uzcard и «Душанбе Сити Банк», один из крупнейших в Таджикистане.



Без ограничений продолжают работать с «Миром» лишь Беларусь, Южная Осетия и Абхазия. Масштабы удара по системе удивили российский ЦБ, особенно в странах, которые считались «дружественными», рассказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.







