Банки ЕС отказываются принимать карты UnionPay, выпущенные в рф

Несколько стран Европы перестали принимать карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные в российской федерации.
По словам представителя колл-центра банка, еще одну – две недели назад «пластик» китайской платежной системы обслуживался.
Другие чешские банки также прекращают обслуживать карты UnionPay из россии, но все решения принимаются кредитными организациями самостоятельно. Так, например, в Ceska Sporitelna пока еще можно получить наличные из банкоматов.
В Испании такая же ситуация– банкоматы Euronet, Kutxabank и ING перестали выдавать наличные по выпущенным в россии картам UnionPay. Причем это касается как карт российских банков, которые находятся под санкциями, так и тех, что не попали под ограничения.
По словам одного россиянина, находящегося в Испании, до 1 октября он спокойно снимал деньги с карты, но теперь ему это не удается ни в одном из проверенных им ATM. В испанской ветви банкоматов Euronet подтвердили, что карты российских банков заблокированы в Испании и не будут приниматься банкоматами.
Также фиксируются сбои при приеме карт UnionPay из россии в банкоматах сети JCC на Кипре и в болгарском DSK Bank, который объявил, что с 26 октября перестанет обслуживать российские карты. С 3 октября в связи с наплывом бегущих от мобилизации россиян карты UnionPay не принимают в финских банкоматах Nosto.
По словам гендиректора платежного сервиса Vepay Георгия Никонова, отказ работать с российскими картами UnionPay связан с тем, что европейски банки пытаются обезопасить себя от вторичных санкций. Также у европейских кредитных организаций могут быть сложности с технической обработкой платежей от российских контрагентов, а также с комплаенсом – проверкой благонадежности клиента, добавляет глава Национального платежного совета Алма Обаева.
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