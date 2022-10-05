Банки ЕС отказываются принимать карты UnionPay, выпущенные в рф

16:50 05 октября Киев, Украина

Несколько стран Европы перестали принимать карты китайской платежной системы UnionPay , выпущенные в российской федерации.

«Обслуживание пластиковых карт UnionPay, выданных российскими банками, в данный момент прекращено», – заявили ТАСС в одном из крупнейших банков Чехии – «Коммерческом банке» (KB Bank).

По словам представителя колл-центра банка, еще одну – две недели назад «пластик» китайской платежной системы обслуживался.



Другие чешские банки также прекращают обслуживать карты UnionPay из россии, но все решения принимаются кредитными организациями самостоятельно. Так, например, в Ceska Sporitelna пока еще можно получить наличные из банкоматов.



В Испании такая же ситуация– банкоматы Euronet, Kutxabank и ING перестали выдавать наличные по выпущенным в россии картам UnionPay. Причем это касается как карт российских банков, которые находятся под санкциями, так и тех, что не попали под ограничения.

«Сегодня с утра нигде не выдает, пишет, что карта не обслуживается: пробовали в четырех банкоматах cash zone, Kutxa, Bankiter», – написал о проблеме пользователь в одном из чатов. «Сегодня пытался в разных банкоматах (в Барселоне) снять деньги (раньше снимал в Euro automatic cash). Днем уже все было заблокировано. По рекомендациям пытался снять и в Kutxa и в ING – везде пишет, что карта не обслуживается», – пишет другой пользователь.

По словам одного россиянина, находящегося в Испании, до 1 октября он спокойно снимал деньги с карты, но теперь ему это не удается ни в одном из проверенных им ATM. В испанской ветви банкоматов Euronet подтвердили, что карты российских банков заблокированы в Испании и не будут приниматься банкоматами.



Также фиксируются сбои при приеме карт UnionPay из россии в банкоматах сети JCC на Кипре и в болгарском DSK Bank, который объявил, что с 26 октября перестанет обслуживать российские карты. С 3 октября в связи с наплывом бегущих от мобилизации россиян карты UnionPay не принимают в финских банкоматах Nosto.



По словам гендиректора платежного сервиса Vepay Георгия Никонова, отказ работать с российскими картами UnionPay связан с тем, что европейски банки пытаются обезопасить себя от вторичных санкций. Также у европейских кредитных организаций могут быть сложности с технической обработкой платежей от российских контрагентов, а также с комплаенсом – проверкой благонадежности клиента, добавляет глава Национального платежного совета Алма Обаева.