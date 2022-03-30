Банк россии засекретил данные о состоянии золотовалютных резервов

20:05 30 марта Киев, Украина





Ежеквартальный обзор ЦБ по «управлению активами в иностранных валютах и золоте» - единственный официальный источник информации о валютной и географической структуре ЗВР - снимается с публикации для «ограничения влияния санкционных рисков», сообщила пресс-служба регулятора в среду.



С 31 марта



Последний подробный доклад ЦБ опубликовал в январе. Он отразил состояние резервов на 30 июня 2021 года: 32,3% в евро, 21,7% в золоте, 16,4% в долларах, 13,1% в юанях, 6,5% в британских фунтах и 10% в «прочих валютах». Центральный банк (ЦБ) рф перестанет публиковать подробные данные о состоянии золотовалютных резервов (ЗВР), из которых по меньшей мере половина оказалась под санкциями Запада.Ежеквартальный обзор ЦБ по «управлению активами в иностранных валютах и золоте» - единственный официальный источник информации о валютной и географической структуре ЗВР - снимается с публикации для «ограничения влияния санкционных рисков», сообщила пресс-служба регулятора в среду.С 31 марта центробанк возобновит публикацию коротких отчетов о ЗВР - на недельной и месячной основе. В них, впрочем, представлен лишь ограниченный набор сведений: доля валютных активов, доля золота и доля средств, размещенных в МВФ.Последний подробный доклад ЦБ опубликовал в январе. Он отразил состояние резервов на 30 июня 2021 года: 32,3% в евро, 21,7% в золоте, 16,4% в долларах, 13,1% в юанях, 6,5% в британских фунтах и 10% в «прочих валютах».

Географически почти половина ЗВР, по данным центробанка, находились в странах, которые ввели санкции за вторжение в

Украину: 12,2% во Франции, 10% в Японии, 9,5% в Германии, 6,6% в США, 4,5% в Британии, 3% в Австрии и 1,5% в Канаде.



Гарантированно вне санкций оказались лишь китайские юани и 2,3 тысячи тонн золота, которе складировано в хранилищах внутри России. В конце марта США объявили о расширении санкций на золотой запас центробанка, запретив любые сделки, в том числе посреднические, по продаже слитков за валюту.