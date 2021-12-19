Бангладеш: во время протестов погибли 11 человек

14:31 29 Март Киев, Украина

Из-за визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в столицу Бангладеша Дакку, вспыхнули протесты, в результате которых 11 человек убиты, 10 получили ранения.



Об этом со ссылкой на власти страны сообщает Times of India в понедельник, 29 марта.

Нарендра Моди посетил страну по случаю 50-летия провозглашения независимости Бангладеш от Пакистана. Администрацию Моди обвиняют в дискриминации мусульманского населения Пакистана.