Бангладеш: во время протестов погибли 11 человек

Из-за визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в столицу Бангладеша Дакку, вспыхнули протесты, в результате которых 11 человек убиты, 10 получили ранения.
Об этом со ссылкой на власти страны сообщает Times of India в понедельник, 29 марта.
Нарендра Моди посетил страну по случаю 50-летия провозглашения независимости Бангладеш от Пакистана. Администрацию Моди обвиняют в дискриминации мусульманского населения Пакистана.
При этом наиболее ожесточенные столкновения зафиксировали в воскресенье в Дакке - там исламисты Hefazat-e-Islam совершили нападения на госучреждения, индуистские храмы и пассажирские поезда, поджигали автобусы и забрасывали полицейских камнями.
Против демонстрантов применили слезоточивый газ и резиновые пули. Обстановка в городе по-прежнему напряженная.
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