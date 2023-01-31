Байден заявил, что США не будут передавать Украине F-16

10:46 31 января Киев, Украина

Президент США Джо Байден заявил, что США не будут передавать Украине истребители F-16 Fighting Falcon. Об этом политик сказал в ответ на вопросы журналистов, поддерживает ли он идею передать Украине самолеты.
"Нет", - коротко ответил Байден.
Вопрос прозвучал, когда американский президент выходил из вертолета и ненадолго подошел к представителям СМИ. При этом Байден не дал никаких других разъяснений.

В то же время координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что в настоящее время страна передает Украине достаточное количество вооружений и без авиации, сообщает CNN.
"Уже предоставляются значительные объемы помощи, и их отправка будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Это те вооружения, которые, как мы знаем. Ожидается, что министр обороны Украины во вторник встретится в Париже с президентом Эммануэлем Макроном на фоне дебатов между союзниками Киева о том, предоставлять Киеву истребители для войны против россии после того, как президент США Джо Байден исключил предоставление F-16, которые будут критически важны для украинцев в зимнее время, а также для боевых действий, которых они ожидают весной", — сказал Кирби.