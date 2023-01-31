Байден заявил, что США не будут передавать Украине F-16

Президент США Джо Байден заявил, что США не будут передавать Украине истребители F-16 Fighting Falcon. Об этом политик сказал в ответ на вопросы журналистов, поддерживает ли он идею передать Украине самолеты.
Вопрос прозвучал, когда американский президент выходил из вертолета и ненадолго подошел к представителям СМИ. При этом Байден не дал никаких других разъяснений.
В то же время координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что в настоящее время страна передает Украине достаточное количество вооружений и без авиации, сообщает CNN.
В то же время координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что в настоящее время страна передает Украине достаточное количество вооружений и без авиации, сообщает CNN.
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