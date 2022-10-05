Байден запретил США обменивать доллары на специальные права заимствования от россии и беларуси

Минфину США запрещено участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствования (SDR), которые находятся у россии и беларуси.
Об этом говорится в соответствующем законе, который подписал президент Джозеф Байден, сообщает сайт Белого дома.
Этот закон также требует от ведомства "принимать меры для противодействия поддержке россии и беларуси".
Действие закона продлится пять лет после его принятия. Однако оно может прекратиться досрочно, если президент США подтвердит Конгрессу, что россия и беларусь "прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии