Байден запретил США обменивать доллары на специальные права заимствования от россии и беларуси

12:25 05 октября Киев, Украина

Минфину США запрещено участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствования (SDR), которые находятся у россии и беларуси.

 
Об этом говорится в соответствующем законе, который подписал президент Джозеф Байден, сообщает сайт Белого дома.

Этот закон также требует от ведомства "принимать меры для противодействия поддержке россии и беларуси".
 
"В понедельник президент подписал закон О запрете обмена SDR, который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у россии или беларуси", - сказано в сообщении.
 
Действие закона продлится пять лет после его принятия. Однако оно может прекратиться досрочно, если президент США подтвердит Конгрессу, что россия и беларусь "прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины".