Байден впервые прокомментировал мятеж пригожина

07:31 27 июня Киев, Украина





Байдена цитирует CNN. Президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые прокомментировал мятеж ЧВК "Вагнер" против властей россии, заявив, что США и западные союзники не причастны к бунту "вагнеровцев".Байдена цитирует CNN.

"Мы должны были убедиться, что не дали путину повода обвинять в этом Запад или обвинять в этом НАТО. Мы четко дали понять, что не имеют отношения. Это было частью борьбы внутри российской системы", — сказал американский президент.

Также Байден отметил, что пока еще нельзя прийти к окончательному выводу, к чему приведут последние события в россии.