Байден впервые прокомментировал мятеж пригожина
07:31 27 июня Киев, Украина
Президент Соединенных Штатов Джо Байден
впервые прокомментировал мятеж ЧВК "Вагнер" против властей россии, заявив, что США
и западные союзники не причастны к бунту "вагнеровцев".
Байдена цитирует CNN.
"Мы должны были убедиться, что не дали путину повода обвинять в этом Запад или обвинять в этом НАТО. Мы четко дали понять, что не имеют отношения. Это было частью борьбы внутри российской системы", — сказал американский президент.
Также Байден отметил, что пока еще нельзя прийти к окончательному выводу, к чему приведут последние события в россии.
"Конечный результат всего этого еще предстоит увидеть, но вне зависимости от того, что будет дальше, я буду продолжать следить за тем, чтобы наши союзники и партнеры были тесно связаны в том, как мы воспринимаем ситуацию и реагируем на нее. Важно, чтобы наши действия были полностью скоординированы", — добавил он.
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