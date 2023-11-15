Байден уверен в возможности соглашения по освобождению заложников ХАМАС

08:44 15 ноября Киев, Украина

Президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, можно достичь соглашения по освобождению заложников, ХАМАС удерживающих в Газе.
 
Об этом сообщает CNN.
"Я каждый день общался с причастными людьми. Я верю, что это произойдет. Но я не хочу вдаваться в подробности", – сказал Байден журналистам в Белом доме.
Высокопоставленный американский чиновник, ознакомленный с ходом переговоров, сообщил изданию, что Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению по освобождению заложников, захваченных во время нападений ХАМАС на Израиль, в обмен на многодневную паузу в боях.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что информация о любом соглашении по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, будет обнародована, "если и когда" будут конкретные события.
"Наши сердца со всеми заложниками и их семьями. С начала войны мы неустанно работаем над освобождением наших пленных, включая усиление давления с начала наземной операции. Если и когда будет что-то конкретное, мы это скажем", — цитирует главу израильского правительства The Times of Israel.