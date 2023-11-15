Байден уверен в возможности соглашения по освобождению заложников ХАМАС

Об этом сообщает CNN.

"Я каждый день общался с причастными людьми. Я верю, что это произойдет. Но я не хочу вдаваться в подробности", – сказал Байден журналистам в Белом доме.

"Наши сердца со всеми заложниками и их семьями. С начала войны мы неустанно работаем над освобождением наших пленных, включая усиление давления с начала наземной операции. Если и когда будет что-то конкретное, мы это скажем", — цитирует главу израильского правительства The Times of Israel.