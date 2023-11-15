Байден уверен в возможности соглашения по освобождению заложников ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, можно достичь соглашения по освобождению заложников, ХАМАС удерживающих в Газе.
Об этом сообщает CNN.
Высокопоставленный американский чиновник, ознакомленный с ходом переговоров, сообщил изданию, что Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению по освобождению заложников, захваченных во время нападений ХАМАС на Израиль, в обмен на многодневную паузу в боях.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что информация о любом соглашении по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, будет обнародована, "если и когда" будут конкретные события.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что информация о любом соглашении по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, будет обнародована, "если и когда" будут конкретные события.
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