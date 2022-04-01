Байден уверен в своей победе на выборах в США

09:27 07 ноября Киев, Украина

С приближением окончания подсчета голосов на президентских выборах в Соединенных Штатах страсти вокруг предполагаемого победителя разгораются все сильнее. Как стало известно, выступая перед своими сторонниками в городе Уилмингтон штата Делавэр, кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден заявил, что его команда еще не готова объявить о победе в гонке, но всем уже ясно, что они ее выиграют.

"Пока мы не можем выступить с заключительным заявлением о победе, но цифры не оставляют нам сомнений. Мы выиграем эту гонку. <...> Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков", - сказал политик.

Кроме того, демократ пообещал, что не позволит приостановить подсчет голосов. Он отметил, что на этих выборах его уже поддержали более 74 миллионов американцев - это больше, чем получил "кто-либо из президентов в истории Соединенных Штатов".

Также он подчеркнул, что уверен в своей победе в штатах Пенсильвания (20 голосов выборщиков), Джорджия (16 голосов), Невада (6 голосов) и Аризона (11 голосов). При этом кандидат призвал американцев сохранять терпение и спокойствие после напряженной предвыборной борьбы.

"Серьезные разногласия неизбежны при демократии, такие разногласия полезны, они свидетельствуют о том, что в обществе идет активная дискуссия, что люди твердо отстаивают свои взгляды. Мы можем быть оппонентами, но не противниками", - отметил демократ и призвал прекратить межпартийную войну.

Ранее CNN сообщил, что Байден лидирует в Аризоне с 49,8% голосов избирателей против 48,7% у республиканца, действующего главы государства Дональда Трампа. при этом штату еще предстоит посчитать примерно 235 тысяч бюллетеней.