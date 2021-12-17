Байден созывает мировых лидеров на саммит по климату

08:28 27 Март Киев, Украина

Новый глава Белого дома возобновил действия Соединенных Штатов, направленные на борьбу со всемирной климатической угрозой и глобальным потеплением. Как сообщает пресс-служба Белого дома, к участию в саммите приглашены главы 40 мировых держав. Президент США Джо Байден заявил, что среди других на виртуальный саммит по климату приглашены российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, хотя он пока лично с ними об этом не говорил.

"Пока нет (не говорил - ред.), но они знают, что приглашены", - уточнил Байден.

Отмечается, что в целом принять участие в упомянутой онлайн-встрече, которую организует Вашингтон 22-23 апреля, предложили 40 мировым лидерам. Переговоры будут транслироваться в прямом эфире.

"Саммит по климату подчеркнет безотлагательность, а также экономические выгоды более решительных действий в рамках борьбы с изменением климата. Он станет важной вехой на пути к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата", - указано в пресс-релизе.

При этом участников саммита, среди которых лидеры ряда государств, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель, призвали подготовить план о том, как их страны намерены усилить борьбу с изменением климата.