Байден считает, что сейчас есть угрозы посерьезнее Афганистана

16:46 19 августа Киев, Украина

На данный момент Афганистан, захваченный талибами, не представляет никакой угрозы для США , перед Америкой стоят куда более серьезные угрозы.

Об этом заявил президент США Джо Байден в эфире ABC.

"Существует гораздо более серьезная угроза для США из Сирии. Существует гораздо более серьезная угроза для США из Восточной Африки. Существуют гораздо более серьезные угрозы, исходящие из разных мест, чем из гор Афганистана", - сказал он.

По его словам, США способны справиться с подобными угрозами, исходящими из Афганистана, однако опасность со стороны "Аль-Каиды" и других террористических группировок выше в других частях света.



Президент США считает нерациональным тратить триллион долларов и держать десятки тысяч американских солдат в Афганистане на фоне прочих проблем в мире.

"А вот вы не думаете... кто больше всего разочарован в том, что мы уходим? Россия и Китай. Они бы жаждали, чтобы мы продолжали быть вынужденными так делать", - отметил Байден.

Он напомнил, что США вошли в Афганистан ради двух целей - победы над "Аль-Каидой" и устранения Усамы бен Ладена. Однако после выполнения этих задач США "занялись нациостроительством" в Афганистане. "С моей точки зрения это никогда не имело смысла", - сказал Байден.



Президент США заявил, что не верит в то, что "Талибан" претерпел какие-либо изменения.

"Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис из-за (сомнений в том), хотят ли они выглядеть полноправным правительством в глазах международного сообщества. Я не уверен, что они хотят этого", - подчеркнул он.

По словам Байдена, вывод войск США из Афганистана был бы несколько беспорядочным, независимо от времени принятия соответствующего решения.



Также он отметил, что никто не мог предположить, что Кабул будет взят талибами под контроль таким образом.