Байден с Путиным встретятся в Женеве 15-16 июня

Переговоры по поводу предстоящей встречи Путин-Байден наконец-то пришли к единому знаменателю в выборе даты.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц.
"Официальные лица заявили, что Женева стала последним претендентом на роль принимающего города для давно обсуждаемой встречи между двумя лидерами, которые, как ожидается, соберутся 15-16 июня по завершении первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность", - сообщает телеканал.
Отмечается, что в Белом доме отказались прокомментировать выбор города, где встретятся президенты США и РФ, до окончательного уточнения деталей.
"Официальные лица заявили, что Женева стала последним претендентом на роль принимающего города для давно обсуждаемой встречи между двумя лидерами, которые, как ожидается, соберутся 15-16 июня по завершении первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность", - сообщает телеканал.
Отмечается, что в Белом доме отказались прокомментировать выбор города, где встретятся президенты США и РФ, до окончательного уточнения деталей.
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