Байден: республиканцы хотят начать импичмент, чтобы заблокировать правительство
13:12 14 сентября Киев, Украина
Президент США
Джозеф Байден
заявил, что республиканцы стремятся начать процедуру импичмента с целью заблокировать деятельность американского правительства.
Об этом сообщило информационное агентство Reuters
"Я не могу точно сказать, почему, но они уже просто решены провести импичмент. Лучшее, что я могу предположить, это то, что они планируют импичмент, чтобы остановить работу правительства",- заявил Байден.
Президент подчеркнул, что он не сосредотачивает свое внимание на вопросе импичмента.
"Каждый день, когда я просыпаюсь, и это не преувеличение, я не занимаюсь вопросами импичмента. У меня есть работа, которую мне предстоит выполнить",- заключил Байден.
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