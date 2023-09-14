Байден: республиканцы хотят начать импичмент, чтобы заблокировать правительство

13:12 14 сентября Киев, Украина





Об этом сообщило информационное агентство Reuters Президент США Джозеф Байден заявил, что республиканцы стремятся начать процедуру импичмента с целью заблокировать деятельность американского правительства.Об этом сообщило информационное агентство Reuters

"Я не могу точно сказать, почему, но они уже просто решены провести импичмент. Лучшее, что я могу предположить, это то, что они планируют импичмент, чтобы остановить работу правительства",- заявил Байден.

Президент подчеркнул, что он не сосредотачивает свое внимание на вопросе импичмента.