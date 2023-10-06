Байден разморозил строительство стены на границе с Мексикой

09:55 06 октября Киев, Украина

Президент США Джо Байден заявил о возобновлении строительства стены на границе с Мексикой из-за проблем с нелегальными мигрантами.

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



Представительница напомнила, Байден заявлял в своей предвыборной кампании, что остановит строительство стены на границе с Мексикой, если станет президентом. После победы строительство действительно заморозили. Однако сейчас его размораживают, поскольку на это выделили средства еще в 2019 году при президентстве Дональда Трампа, а Конгресс отказался распределять эти деньги по другим сферам.



Позже Байден сказал, что "не может остановить" строительство, поскольку закон требует, чтобы финансирование было использовано и завершено в 2023 году. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что строительство новых участков стены будет шагом в неправильном направлении.



Что происходит на границе между США и Мексикой

По последним данным, пограничный патруль США задержал 181 059 человек вдоль южной границы в августе по сравнению со 132 648 в июле. Всего с начала текущего финансового года, начавшегося в октябре 2022 года, задержали более 2,2 миллионов иммигрантов.



В четверг администрация Байдена также объявила, что возобновит депортацию нелегальных венесуэльских мигрантов, около 50 000 из которых прибыли на американо-мексиканскую границу только в сентябре.



В сообщении в Федеральном реестре США говорится об "острой и немедленной необходимости сооружения физических барьеров и дорог вблизи границы Соединенных Штатов, чтобы предотвратить незаконные проникновения".



Агентство также заявило, что необходимо отменить ряд законов, постановлений и других правовых требований для обеспечения быстрого строительства стены.