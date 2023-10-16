Байден рассматривает возможность визита в Израиль - СМИ

10:14 16 октября Киев, Украина

США обсуждают возможный визит президента Джо Байдена в Израиль по приглашению премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.



Отмечается, что визит Байдена состоится, чтобы продемонстрировать поддержку крупнейшего союзника США на Ближнем Востоке после находящегося в регионе подобного визита госсекретаря США Энтони Блинкена.



Источник на условиях анонимности подтвердил сообщения разных израильских СМИ о том, что Нетаньяху пригласил Байдена во время недавнего телефонного разговора, во время которого чиновники обсудили нападение на Израиль боевиков ХАМАС.



Белый дом по запросу Reuters отказался от комментариев относительно поездки Байдена в Израиль.