Байден рассказал о планах первых 100 дней

Джо Байден рассказал о своих планах на первые 100 дней президентства. Кроме основных пунктов деятельности он отметил, что его период не будет похож на третий срок президента Обамы».
Так, демократ намерен провести иммиграционную реформу, а также отменить ряд указов действующего президента Дональда Трампа об окружающей среде, которые, по его мнению, ухудшили экологическую обстановку в стране.
Кроме того, Байден намерен оказать помощь властям штатов, которые пострадали от пандемии, "немедленную помощь", однако не уточнил, как именно планирует это сделать.
Также демократ отметил, что не планирует инициировать расследование в отношении Трампа после своего прихода к власти.
Накануне Байден представил своих кандидатов на ключевые посты в новой американской администрации.
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