Байден рассказал о планах первых 100 дней

15:20 25 ноября Киев, Украина

Джо Байден рассказал о своих планах на первые 100 дней президентства. Кроме основных пунктов деятельности он отметил, что его период не будет похож на третий срок президента Обамы».

Так, демократ намерен провести иммиграционную реформу, а также отменить ряд указов действующего президента Дональда Трампа об окружающей среде, которые, по его мнению, ухудшили экологическую обстановку в стране.

"Я направлю в сенат Соединенных Штатов законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство более чем 11 млн незарегистрированных людей в Америке", - сказал он.

Кроме того, Байден намерен оказать помощь властям штатов, которые пострадали от пандемии, "немедленную помощь", однако не уточнил, как именно планирует это сделать.

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Также демократ отметил, что не планирует инициировать расследование в отношении Трампа после своего прихода к власти.

"Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать Министерство юстиции в качестве средства, чтобы настаивать на том, что что-то произошло", — сказал он.

Накануне Байден представил своих кандидатов на ключевые посты в новой американской администрации.