Байден рассказал о планах первых 100 дней

15:20 25 ноября Киев, Украина

Джо Байден рассказал о своих планах на первые 100 дней президентства. Кроме основных пунктов деятельности он отметил, что его период не будет похож на третий срок президента Обамы».

Так, демократ намерен провести иммиграционную реформу, а также отменить ряд указов действующего президента Дональда Трампа об окружающей среде, которые, по его мнению, ухудшили экологическую обстановку в стране.

"Я направлю в сенат Соединенных Штатов законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство более чем 11 млн незарегистрированных людей в Америке", - сказал он.

Кроме того, Байден намерен оказать помощь властям штатов, которые пострадали от пандемии, "немедленную помощь", однако не уточнил, как именно планирует это сделать.

Также демократ отметил, что не планирует инициировать расследование в отношении Трампа после своего прихода к власти.

"Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать Министерство юстиции в качестве средства, чтобы настаивать на том, что что-то произошло", — сказал он.

Накануне Байден представил своих кандидатов на ключевые посты в новой американской администрации.