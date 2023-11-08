Байден просит Нетаньяху приостановить операцию в Газе с целью освободить заложников

Президент США Джо Байден обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой временно приостановить военную операцию в Газе на три дня с целью дать возможность освободить 10-15 заложников, удерживаемых ХАМАС.
Эту информацию предоставило издание Axios, ссылаясь на американских и израильских официальных лиц.
Согласно сообщению, США, Израиль и Катар находятся в процессе обсуждения предложения, согласно которому ХАМАС освободит 10-15 заложников и воспользуется трехдневной паузой для идентификации всех заложников и составления списка с их именами.
В ответ на это предложение Нетаньяху выразил сомнения в намерениях и готовности ХАМАС соблюдать условия сделки по освобождению заложников, как передает Axios, ссылаясь на свои источники.
Кроме того, предложение о трехдневной паузе вызывает сомнения у Нетаньяху с точки зрения дипломатии. Он опасается, что Израиль может потерять текущую международную поддержку для военной операции, если боевые действия прекратятся на три дня.
Источник из Израиля, цитируемый Axios, также упомянул о предупреждениях Нетаньяху, связанных с прошлым опытом войны 2014 года. В то время ХАМАС воспользовался гуманитарной паузой и атаковал группу израильских солдат, похитил одного из них и убил нескольких других.
Эту информацию предоставило издание Axios, ссылаясь на американских и израильских официальных лиц.
Согласно сообщению, США, Израиль и Катар находятся в процессе обсуждения предложения, согласно которому ХАМАС освободит 10-15 заложников и воспользуется трехдневной паузой для идентификации всех заложников и составления списка с их именами.
В ответ на это предложение Нетаньяху выразил сомнения в намерениях и готовности ХАМАС соблюдать условия сделки по освобождению заложников, как передает Axios, ссылаясь на свои источники.
Кроме того, предложение о трехдневной паузе вызывает сомнения у Нетаньяху с точки зрения дипломатии. Он опасается, что Израиль может потерять текущую международную поддержку для военной операции, если боевые действия прекратятся на три дня.
Источник из Израиля, цитируемый Axios, также упомянул о предупреждениях Нетаньяху, связанных с прошлым опытом войны 2014 года. В то время ХАМАС воспользовался гуманитарной паузой и атаковал группу израильских солдат, похитил одного из них и убил нескольких других.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии