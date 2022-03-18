Байден признал День освобождения рабов (Juneteenth) федеральным праздником 19 июня

12:15 20 июня Киев, Украина

19 июня в Соединенных Штатах Америки впервые отметили День освобождения рабов (Juneteenth) как федеральный национальный праздник. Праздничные мероприятия по всей стране включают в себя не только мирные демонстрации и собрания, но и концерты.

В столице США Вашингтоне несколько сотен человек собрались и танцевали недалеко от Белого дома на площади, названной в честь движения BLM (Black Lives Matter).

Днем ранее президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис подписали законопроект, согласно которому день 19 июня получил статус федерального праздника. Накануне документ был одобрен Конгрессом при редком единодушии членов всех партий.

Официальным днем отмены рабства в США считается 19 июня 1865. В этот день, два месяца после окончания Гражданской войны (1861-1865), прокламация об освобождении рабов была объявлена в последнем из Конфедерации южных штатов - Техасе. Документ был выдан в разгар войны 1 января 1863 президентом Авраамом Линкольном, но не вступил в силу из-за сопротивления южных штатов. В декабре 1865 отмене рабства на всей территории США было закреплено в Конституции.

Дебаты об ответственности за рабство в США вновь разгорелись в 2020 году в ходе протестного движения против расизма и полицейского насилия, которые получили название BLM.