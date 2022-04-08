Байден пригрозил россии международной изоляцией

Президент Джо Байден пообещал расширить взаимодействие с «ответственными странами» во всем мире с целью изолировать Россию на международной арене и привлечь ее к ответу за предполагаемые военные преступления.
«Путинская война уже превратила Россию в международного изгоя», - подчеркнул президент США в письменном заявлении.
«Мы будем продолжать работать с ответственными странами во всем мире с тем, чтобы собрать доказательства преступлений и привлечь Россию к ответственности за злодеяния, которые она совершает, чтобы усилить нажим на российскую экономику и изолировать Россию на международной арене», - отметил Байден.
Он указал, что фото- и видео-свидетельства, которые поступают из Бучи и других украинских населенных пунктов по мере отхода российских войск «вселяют ужас».
Между тем Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что страны Запада изучают возможность расширения номенклатуры вооружений, поставляемых Украине в рамках помощи.
Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.
"Мы не позволим ничему помешать украинцам получать то, что им необходимо и что, на наш взгляд, может быть эффективным. Так что сейчас мы смотрим по всем направлениям, это касается не только того, что мы предоставили и продолжаем предоставлять, но и того, есть ли дополнительные системы, которые могли бы изменить ситуацию, которые мы можем им предоставить. Мы делаем это в ходе тесных консультаций с украинцами, а также с нашими союзниками и партнерами", - сказал Блинкен.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли со своей стороны отметил, что страны Запада во главе с США уже передали Украине к настоящему времени порядка 60 тыс. противотанковых систем и 25 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов.
«Путинская война уже превратила Россию в международного изгоя», - подчеркнул президент США в письменном заявлении.
«Мы будем продолжать работать с ответственными странами во всем мире с тем, чтобы собрать доказательства преступлений и привлечь Россию к ответственности за злодеяния, которые она совершает, чтобы усилить нажим на российскую экономику и изолировать Россию на международной арене», - отметил Байден.
Он указал, что фото- и видео-свидетельства, которые поступают из Бучи и других украинских населенных пунктов по мере отхода российских войск «вселяют ужас».
Между тем Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что страны Запада изучают возможность расширения номенклатуры вооружений, поставляемых Украине в рамках помощи.
Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.
"Мы не позволим ничему помешать украинцам получать то, что им необходимо и что, на наш взгляд, может быть эффективным. Так что сейчас мы смотрим по всем направлениям, это касается не только того, что мы предоставили и продолжаем предоставлять, но и того, есть ли дополнительные системы, которые могли бы изменить ситуацию, которые мы можем им предоставить. Мы делаем это в ходе тесных консультаций с украинцами, а также с нашими союзниками и партнерами", - сказал Блинкен.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли со своей стороны отметил, что страны Запада во главе с США уже передали Украине к настоящему времени порядка 60 тыс. противотанковых систем и 25 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов.
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