Байден предупредил Китай: США защитят Филиппины в случае атаки

Джо Байден выразил решительное предупреждение Китаю, что США будут защищать Филиппины в случае любой атаки в спорном Южнокитайском море.
Об этом сообщает Bloomberg.
Об этом сообщает Bloomberg.
Конфронтация между странами началась, когда береговая охрана Китая обвинила филиппинские суда в столкновениях и утверждала, что филиппинцы перевозили материалы для укрепления своего форпоста на Второй отмели Томаса. Китай предостерег Филиппины от дальнейших "провокаций", заявив, что такие действия нарушают его территориальный суверенитет.
Филиппинские официальные лица в свою очередь утверждали, что около пяти кораблей береговой охраны Китая, восемь сопровождающих судов и два корабля военно-морских сил устроили блокаду, мешая двум кораблям береговой охраны Филиппин и двум лодкам доставить продовольствие и другие припасы филиппинским силам, находящимся на мели.
В результате столкновения один из кораблей береговой охраны Филиппин и судно снабжения получили повреждения от корабля береговой охраны Китая. Только одной из двух филиппинских лодок удалось доставить припасы филиппинским силам.
Байден отметил, что действия кораблей Китая были опасными и незаконными, поскольку Филиппины проводили обычную миссию пополнения запасов в своей экономической зоне в Южнокитайском море.
Филиппинские официальные лица в свою очередь утверждали, что около пяти кораблей береговой охраны Китая, восемь сопровождающих судов и два корабля военно-морских сил устроили блокаду, мешая двум кораблям береговой охраны Филиппин и двум лодкам доставить продовольствие и другие припасы филиппинским силам, находящимся на мели.
В результате столкновения один из кораблей береговой охраны Филиппин и судно снабжения получили повреждения от корабля береговой охраны Китая. Только одной из двух филиппинских лодок удалось доставить припасы филиппинским силам.
Байден отметил, что действия кораблей Китая были опасными и незаконными, поскольку Филиппины проводили обычную миссию пополнения запасов в своей экономической зоне в Южнокитайском море.
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