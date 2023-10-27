Байден предупредил Китай: США защитят Филиппины в случае атаки

10:59 26 октября Киев, Украина





Об этом сообщает Bloomberg. Джо Байден выразил решительное предупреждение Китаю, что США будут защищать Филиппины в случае любой атаки в спорном Южнокитайском море.Об этом сообщает Bloomberg.

"Я хочу быть очень четким: обязательства Соединенных Штатов по обороне Филиппин являются абсолютными. Любое нападение на филиппинские воздушные суда, суда или вооруженные силы будет рассматриваться как активация нашего Договора о взаимной обороне с Филиппинами", - подчеркнул Байден.

Конфронтация между странами началась, когда береговая охрана Китая обвинила филиппинские суда в столкновениях и утверждала, что филиппинцы перевозили материалы для укрепления своего форпоста на Второй отмели Томаса. Китай предостерег Филиппины от дальнейших "провокаций", заявив, что такие действия нарушают его территориальный суверенитет.



Филиппинские официальные лица в свою очередь утверждали, что около пяти кораблей береговой охраны Китая, восемь сопровождающих судов и два корабля военно-морских сил устроили блокаду, мешая двум кораблям береговой охраны Филиппин и двум лодкам доставить продовольствие и другие припасы филиппинским силам, находящимся на мели.



В результате столкновения один из кораблей береговой охраны Филиппин и судно снабжения получили повреждения от корабля береговой охраны Китая. Только одной из двух филиппинских лодок удалось доставить припасы филиппинским силам.



Байден отметил, что действия кораблей Китая были опасными и незаконными, поскольку Филиппины проводили обычную миссию пополнения запасов в своей экономической зоне в Южнокитайском море.