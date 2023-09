Байден предложит расширить состав Совбеза ООН, чтобы ослабить влияние Китая и россии

Президент США Джо Байден может предложить расширить состав Совета Безопасности ООН , чтобы ослабить влияние Китая и России. Ожидается, что Байден будет призывать к расширению Совета Безопасности ООН, в частности, за счет Германии и Японии, когда мировые лидеры соберутся в Нью-Йорке.Об этом пишет The Telegraph.Президент США попросит 193 страны-члена ООН "взглянуть на архитектуру Совета Безопасности", сообщил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби в интервью The Telegraph накануне Генеральной Ассамблеи.В разговоре с The Telegraph Кирби сказал: "Я думаю, что президент Байден, и вы услышите, как он будет говорить об этом чуть больше на следующей неделе, четко дал понять, что мы считаем, что пора взглянуть на архитектуру Совета Безопасности".По его словам, Совет Безопасности ООН должен быть "более инклюзивным и всеобъемлющим".Отвечая на вопрос, означает ли это изменение правил применения права вето или структуры членства, Кирби сказал: "Мы считаем, что пора пересмотреть архитектуру Совета Безопасности. Мы просто считаем, что пора обсудить архитектуру организации. Я думаю, что президент Байден, Соединенные Штаты, поддержали бы увеличение количества членов".По информации The Telegraph, Байден настаивает на "пяти или шести" новых постоянных членах, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию. Бразилия и Южная Африка также упоминаются как вероятные члены, представляющие Латинскую Америку и Африку. Неясно, будут ли у них право вето.В настоящее время Совет Безопасности ООН имеет пять постоянных членов: Китай , россия, США, Великобритания и Франция. В нее также входят 10 непостоянных членов, избираемых на двухлетний срок.В последние годы Совет Безопасности пытался достичь согласия по таким ключевым вопросам, как Северная Корея и Сирия. В мае 2022 года не удалось принять резолюцию, которая усилила бы санкции против Пхеньяна из-за запусков баллистических ракет. Несмотря на 13 подписантов, Китай и россия назвали это мероприятие "контрпродуктивным и негуманным".Реформа Совета Безопасности потребует внесения поправок в Устав ООН. На это могут ветировать Китай и россия, чьи полномочия блокировать резолюции и санкции могут быть уменьшены в результате реформы.Представители США и ООН сообщили американским СМИ, что планы г-на Байдена могут предложить места новым постоянным членам без права вето. Посол Великобритании в ООН поддерживает реформу Совета Безопасности.Байден должен выступить на Генассамблее ООН во вторник, а президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, также лично выступит на заседании впервые с начала войны, отмечает издание.