Байден получил разрешение Белого дома на доступ к разведданным США

06:56 25 ноября Киев, Украина

Чтобы иметь представление о возможных серьезных угрозах, новоизбранному президенту Штатов Джо Байдену предоставлен доступ к ежедневному президентскому брифингу.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на сотрудника Белого дома.



Сообщается, что день, когда Байден получит первый такой документ, согласовывается.



Ежедневный президентский брифинг - это документ, который составляется сотрудниками разведслужб. В нем излагаются основные угрозы и разведывательные данные.



Этот документ ежедневно представляют президенту США и его советникам по нацбезопасности и сотрудникам Белого дома. Обычно сотрудники разведки также проводят устный брифинг по передаваемой письменно информации.



Ранее издание Politico отмечало, что кандидатам в президенты, считающимся победителями, после выборов традиционно предоставляется доступ к этому документу, чтобы они были в курсе самых серьезных угроз.