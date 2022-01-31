Байден отправил письмо президенту Палестины Махмуду Аббасу

Джозеф Байден обеспокоен военным конфликтом Израиля и Палестины, в связи с чем написал письмо президенту Палестины Махмуду Аббасу.
Об этом сообщает панарабская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники во вторник, 11 мая.
По данным издания, в письме затронуты вопросы сотрудничества между США и Государством Палестина. При этом другие подробности письма пока не сообщаются.
Напомним, что в Израиле более 30 человек пострадали при ракетном обстреле. В ответ на запуск палестинцами более 200 ракет, израильтянами были нанесены удары по 130 целям в секторе Газа.
По данным издания, в письме затронуты вопросы сотрудничества между США и Государством Палестина. При этом другие подробности письма пока не сообщаются.
Напомним, что в Израиле более 30 человек пострадали при ракетном обстреле. В ответ на запуск палестинцами более 200 ракет, израильтянами были нанесены удары по 130 целям в секторе Газа.
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