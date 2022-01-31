Байден отправил письмо президенту Палестины Махмуду Аббасу

17:04 11 Май Киев, Украина

Джозеф Байден обеспокоен военным конфликтом Израиля и Палестины, в связи с чем написал письмо президенту Палестины Махмуду Аббасу.
 
Об этом сообщает панарабская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники во вторник, 11 мая.

По данным издания, в письме затронуты вопросы сотрудничества между США и Государством Палестина. При этом другие подробности письма пока не сообщаются.

Напомним, что в Израиле более 30 человек пострадали при ракетном обстреле. В ответ на запуск палестинцами более 200 ракет, израильтянами были нанесены удары по 130 целям в секторе Газа.