Байден отозвал указ О противодействии угрозе со стороны TikTok

Президентским указом от 9 июня Джозеф Байден снял все ограничения с китайских сервисов TikTok и WeChat, которые ввел его предшественник Дональд Трамп.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Речь идет об указе от августа 2020 года об ограничениях против китайских компаний ByteDance и Tencent, которые владеют видеосервисом TikTok и мессенджером WeChat.
Указ Трампа запрещал американцам вести какие-либо дела с этими компаниями, в том числе покупать у них рекламу. Резиденты США, которые нарушат этот запрет могли быть подвергнуты штрафу.
Речь идет об указе от августа 2020 года об ограничениях против китайских компаний ByteDance и Tencent, которые владеют видеосервисом TikTok и мессенджером WeChat.
Указ Трампа запрещал американцам вести какие-либо дела с этими компаниями, в том числе покупать у них рекламу. Резиденты США, которые нарушат этот запрет могли быть подвергнуты штрафу.
Напомним, после двух указов президента США Дональда Трампа против ByteDance, деятельность которой якобы угрожает нацбезопасности США, компания была вынуждена либо заблокировать соцсеть TikTok на территории страны, либо продать ее американской компании. Однако позже ByteDance в американских судах смогла успешно оспорить запрет экс-президента США Дональда Трампа на работу в стране.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии