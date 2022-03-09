Байден отозвал указ О противодействии угрозе со стороны TikTok

17:51 09 Июнь Киев, Украина

Президентским указом от 9 июня Джозеф Байден снял все ограничения с китайских сервисов TikTok и WeChat, которые ввел его предшественник Дональд Трамп

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



Речь идет об указе от августа 2020 года об ограничениях против китайских компаний ByteDance и Tencent, которые владеют видеосервисом TikTok и мессенджером WeChat.



Указ Трампа запрещал американцам вести какие-либо дела с этими компаниями, в том числе покупать у них рекламу. Резиденты США, которые нарушат этот запрет могли быть подвергнуты штрафу.

"Следующие указы отзываются: исполнительный указ от 6 августа 2020 года О противодействии угрозе со стороны TikTok и принятии дополнительных мер, исполнительный указ от 6 августа 2020 года О противодействии угрозе со стороны WeChat, исполнительный указ от 5 января 2021 года О противодействии угрозе со стороны приложений и другого программного обеспечения, разработанного или контролируемого китайскими компаниями", - отмечается в тексте.

Напомним, после двух указов президента США Дональда Трампа против ByteDance, деятельность которой якобы угрожает нацбезопасности США, компания была вынуждена либо заблокировать соцсеть TikTok на территории страны, либо продать ее американской компании. Однако позже ByteDance в американских судах смогла успешно оспорить запрет экс-президента США Дональда Трампа на работу в стране.