Байден объявил о новом раунде санкций против России

04:07 25 Февраль Киев, Украина

Президент США Джозеф Байден в четверг объявил о новом раунде санкций против России.

По словам Байдена, санкции нацелены на российские банки, олигархов и высокотехнологичный сектор.

США и их союзники заблокируют активы четырех крупных российских банков, введут экспортный контроль и наложат санкции на олигархов.

Санкции соответствуют заявлениям Белого дома о том, что он будет стремиться нанести удар по финансовой системе России и ближайшему окружению Путина, а также ввести экспортный контроль, который будет направлен на то, чтобы лишить российскую промышленность и армию американских полупроводников и другой высокотехнологичной продукции.

На данный момент Байден воздержался от введения некоторых из самых жестких санкций, включая исключение России из платежной системы SWIFT, которая позволяет переводить деньги из банка в банк по всему миру, в том числе из энергетического сектора России.