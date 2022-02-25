Байден объявил о новом раунде санкций против России

Президент США Джозеф Байден в четверг объявил о новом раунде санкций против России.
По словам Байдена, санкции нацелены на российские банки, олигархов и высокотехнологичный сектор.
США и их союзники заблокируют активы четырех крупных российских банков, введут экспортный контроль и наложат санкции на олигархов.
Санкции соответствуют заявлениям Белого дома о том, что он будет стремиться нанести удар по финансовой системе России и ближайшему окружению Путина, а также ввести экспортный контроль, который будет направлен на то, чтобы лишить российскую промышленность и армию американских полупроводников и другой высокотехнологичной продукции.
На данный момент Байден воздержался от введения некоторых из самых жестких санкций, включая исключение России из платежной системы SWIFT, которая позволяет переводить деньги из банка в банк по всему миру, в том числе из энергетического сектора России.
По словам Байдена, санкции нацелены на российские банки, олигархов и высокотехнологичный сектор.
США и их союзники заблокируют активы четырех крупных российских банков, введут экспортный контроль и наложат санкции на олигархов.
Санкции соответствуют заявлениям Белого дома о том, что он будет стремиться нанести удар по финансовой системе России и ближайшему окружению Путина, а также ввести экспортный контроль, который будет направлен на то, чтобы лишить российскую промышленность и армию американских полупроводников и другой высокотехнологичной продукции.
На данный момент Байден воздержался от введения некоторых из самых жестких санкций, включая исключение России из платежной системы SWIFT, которая позволяет переводить деньги из банка в банк по всему миру, в том числе из энергетического сектора России.
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