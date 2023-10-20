Байден обратился к нации с речью по поводу атаки ХАМАС на Израиль и российской войны в Украине

09:29 20 октября Киев, Украина

Президент США Джо Байден сегодня направит срочный бюджетный запрос в Конгресс, чтобы профинансировать потребности Израиля и Украины. Глава Америки призвал конгрессменов поддержать бюджетный запрос и обеспечить непрерывную военную поддержку Украине, чтобы была возможность защищать свою страну.

Об этом американский глава заявил во время выступления из Овального кабинета в Белом Доме 19 октября.

"Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды американской безопасности на протяжении многих поколений. Кроме того, мы сохраним наши войска. Построим мир, который будет более безопасным и мирным", - сказал Байден.

Глава Америки призвал конгрессменов поддержать бюджетный запрос и обеспечить непрерывную военную поддержку Украине, чтобы была возможность защищать свою страну.

"Они (украинцы — ред.) преуспевают. Когда путин ворвался в Украину, он думал, что захватит Киев и всю Украину через несколько дней. Год спустя путин проиграл. И он продолжает проигрывать. Киев и дальше стоит благодаря храбрости украинцев. Украинцы вернули свыше 50% территории, захваченной российскими войсками", — подчеркнул чиновник.

Байден подробно объяснил, почему американцам важно поддерживать Украину и Израиль и как это влияет на национальную безопасность США. Он отметил, что история уже научила Америку: когда террористы и диктаторы не платят цену за свою агрессию, это влечет за собой еще больший хаос, смерть и разрушения. Цена и угроза для американцев растет.

"Путин не ограничит себя только Украиной. Он уже напоминал, что западные территории Польши были подарком. российские чиновники называли Литву, Эстонию, Латвию российскими провинциями. Эти страны являются союзниками НАТО. В течение 75 лет НАТО сохранял мир в Европе. Мы будем защищать каждый дюйм" Если мы пойдем и позволим путину стереть независимость Украины и проявлять агрессию по всему миру, это побуждает его распространить конфликт и хаос в других частях света", — добавил Джо Байден.

Байден сравнил палестинских боевиков ХАМАС и президента россии владимира путина и сказал, что у них общая цель — уничтожить соседнюю демократию. Глава США осудил действия ХАМАС и путина, заявив, что нападения на Израиль и вторжение в Украину имеют общие мотивы.

"Хамас и путин представляют разные угрозы, но их объединяет то, что они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию, полностью ее уничтожить", - сказал Байден.

Американский президент отметил, что Украина просит оружия, боеприпасов, систем противовоздушной обороны, чтобы сбивать российские ракеты, прежде чем они разрушат украинские города, и любых возможностей, чтобы отогнать российские войска со своей земли.

"Позвольте мне быть четким. Деньги, предоставленные Конгрессом, мы вкладываем для обновления наших вооружений. Америка строит арсенал демократии. Мы боремся за свободу", - подчеркнул Байден.

Он отметил, что украинцы борются за то же, за что Америка боролась 250 лет назад это свобода, независимость и право на самоопределение.

"Когда я посещал Украину накануне годовщины вторжения, мне сказали, что я единственный американский президент, посетивший зону боевых действий, где не присутствуют американские войска. ... Когда я шел по Киеву с президентом Зеленским, я слышал сирены воздушной тревоги. И тогда я понял, что Америка — это маяк для всего мира. Для людей, которые надеются на лучшую жизнь. И они ждут нас", — сказал Байден.

Он обратился к нации с призывом быть единым и не дать террористам и диктаторам разбить американское единство.