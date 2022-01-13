Байден назвал главную угрозу США

12:48 29 Апрель Киев, Украина





Об этом заявил Президент Американская разведка сочла главной угрозой для Соединенных Штатов Америки сторонников теории "белого превосходства".Об этом заявил Президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу.

"Мы все видели колено несправедливости на шее Черной Америки", - напомнил он о смерти Джорджа Флойда.

Байден призвал "восстановить доверие между правоохранительными органами и людьми, которым они служат", и "искоренить системный расизм в нашей системе уголовного правосудия". Он также обратился к законодателям с просьбой работать вместе над полицейской реформой.



Также Байден упомянул внешние угрозы - Иран и КНДР.

"Что касается ядерных программ Ирана и Северной Кореи, которые представляют серьезную угрозу безопасности Америки и мировой безопасности, мы будем тесно сотрудничать с нашими союзниками, чтобы противостоять угрозам, исходящим от обеих этих стран, посредством дипломатии и твердого сдерживания", - заявил президент США.

Также, по словам Байдена, он предупредил председателя Китая Си Цзиньпина, что США продолжат наращивать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, "но не для того, чтобы начать конфликт, а для предотвращения конфликта".



Говоря об отношениях с Россией, Байден заявил, что не настроен на эскалацию.

"Что касается России, то я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия", - сказал он.

По словам президента США, он ответил "прямо и пропорционально" на "вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес". "Но мы также можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах", - заявил Байден.