Байден назвал главную угрозу США

Американская разведка сочла главной угрозой для Соединенных Штатов Америки сторонников теории "белого превосходства".
Об этом заявил Президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу.
Об этом заявил Президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу.
Байден призвал "восстановить доверие между правоохранительными органами и людьми, которым они служат", и "искоренить системный расизм в нашей системе уголовного правосудия". Он также обратился к законодателям с просьбой работать вместе над полицейской реформой.
Также Байден упомянул внешние угрозы - Иран и КНДР.
Также, по словам Байдена, он предупредил председателя Китая Си Цзиньпина, что США продолжат наращивать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, "но не для того, чтобы начать конфликт, а для предотвращения конфликта".
Говоря об отношениях с Россией, Байден заявил, что не настроен на эскалацию.
По словам президента США, он ответил "прямо и пропорционально" на "вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес". "Но мы также можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах", - заявил Байден.
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