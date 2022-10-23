Байден намерен вновь баллотироваться на президентский пост в 2024 году

10:02 23 октября Киев, Украина

Нынешний американский президент Джо Байден намерен вновь баллотироваться на пост главы США и принять участие в президентской гонке на выборах в 2024 году. Как уточняет в субботу, 22 октября, телеканал MSNBC, окончательное решение американский лидер примет позже.

Байден напомнил, что выборы пройдут только через два года, поэтому у него и его команды остается время, чтобы принять взвешенное решение. Однако глава страны подчеркнул, что пока он склоняется к тому, чтобы вновь выдвинуть свою кандидатуру.

Байден признался, что его супруга Джилл уже поддержала его участие в выборах. Глава Белого дома пояснил, что Джилл Байден полагает, будто они "совершают нечто очень важное", и необходимо продолжать это делать.

Слухи о стремлении Байдена вновь бороться за президентской кресло появились еще в начале сентября. По данным прессы, он поставил в известность об этом бывшего президента США Барака Обаму.

Ранее сообщалось, что республиканцы готовы сократить помощь США Украине в следующем году в случае победы в промежуточных выборах.