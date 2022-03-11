Байден намерен прекратить торговые отношения с Россией

09:55 11 Март Киев, Украина

Президент США Джо Байден объявит в пятницу, что США вместе с G7 и Европейским союзом будут призывать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Согласно им, Байден объявит 11 марта, что США вместе с G7 и Европейским союзом будут призывать к отмене статуса "Наиболее благоприятствуемой нации" для России.



Ожидается, что каждая страна будет осуществлять эту меру на основе своих собственных национальных процессов.



Источники отметили усилия Конгресса США по отмене постоянных нормальных торговых отношений с Россией.



Отмечается, что после объявления Байдена Конгресс представит свой законопроект.

По данным СМИ, этот шаг расчистит путь для повышения тарифов на российский импорт, а также дополнит санкции и решение США и Великобритании запретить импорт нефти из России.



Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что в связи с ситуацией вокруг Украины страны G7 готовят против России новый пакет санкций. Она отметила, что суть санкций сводится к тому, чтобы добиться ослабления российской экономики.