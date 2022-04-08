Байден намерен навсегда остановить строительство Северного потока-2

16:13 16 ноября Киев, Украина

В немецком издании Bild появилась публикация о том, что возможный будущий президент США Джо Байден приложит максимум усилий для того, чтобы договориться с правительством Германии о прекращении строительства политически опасного российского проекта Северный поток- 2.



Согласно Bild, европейские газовые эксперты считают, что новые санкции США "не только задерживают строительство Северного потока-2, но и могут навсегда положить его конец при Джо Байдене", несмотря на то, что на сегодня проложено уже 95% труб.



"Избранный президент Байден давно придерживался мнения, что этот проект представляет собой акт самоповреждения безопасности и устойчивости всего альянса НАТО", - заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.



Эксперт по энергетическому праву Алан Райли считает, что санкции - лишь часть стратегии нового президента США по приостановке строительства газопровода. По его словам, Байден "в отличие от Дональда Трампа, в состоянии разработать стратегию, чтобы получить поддержку Германии для блокады Северного потока-2".



Байден может предложить Германии "комплексный пакет мер безопасности для зеленой энергетики", который "ликвидирует необходимость использования газа из России и заменяет его возобновляемыми ресурсами", уверен эксперт.