Байден намерен лично посетить Кентукки после торнадо, чтобы утешить жертв и оказать им помощь

08:47 16 Декабрь Киев, Украина



Байден посетит Форт Кэмпбелл, чтобы проинформировать о шторме, а также Мэйфилд и Доусон-Спрингс, чтобы изучить ущерб, нанесенный штормом. Ожидается, что выступит Байден, но это не главная тема поездки.



Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент встретится с жертвами урагана и местными чиновниками, чтобы оказать федеральную поддержку.



По словам Псаки, Байден хочет напрямую получать известия от людей и предлагает свою поддержку напрямую им ''.



Поездка Байдена в Кентукки приходится на конец года, отмеченного заметным всплеском экстремальных погодных явлений, вызванных, в первую очередь, изменением климата.



Всего через месяц после того, как он был приведен к присяге, Байден отправился в Хьюстон, чтобы оценить ущерб, нанесенный там историческим штормом прошлой зимой.



В конечном итоге он побывал в Айдахо, Колорадо и Калифорнии, где изучил ущерб, нанесенный лесными пожарами летом, а также в Луизиане, Нью-Джерси и Нью-Йорке после того, как ураган Ида обрушился на регион.



Бедствия предоставили Байдену неотложные и очевидные доказательства того, что сегодняшняя Америка остро нуждается в дополнительных усилиях по борьбе с изменением климата и подготовке к будущим бедствиям.



В связи с этим в ноября был принят новый законопроект об инфраструктуре на 1 триллион долларов. Он включает миллиарды долларов на проекты по устойчивости к изменению климата, направленные на лучшую защиту людей и имущества от будущих штормов, лесных пожаров и других стихийных бедствий.



Предлагаемый им пакет социальных расходов в размере 2 триллионов долларов, все еще ожидающий рассмотрения в Конгрессе, подразумевает еще большие материальные вложения, чтобы помочь стране отказаться от нефти, газа и угля и перейти к повсеместному использованию чистой энергии и электромобилей.



В минувшие выходные президент подписал для Кентукки две федеральные декларации о стихийных бедствиях, в которых была предоставлена федеральная помощь для поисково-спасательных операций и операций по очистке, а также помощь во временном жилье и восстановлении физических и юридических лиц.