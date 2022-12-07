Байден намерен баллотироваться на второй срок - Белый дом

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Об этом на брифинге заявил глава администрации Белого дома Рон Клейн, передает The Wall Streat Journal. Действующий президент США Джо Байден , вероятно, будет баллотироваться на второй срок во время президентских выборов 2024 года.Об этом на брифинге заявил глава администрации Белого дома Рон Клейн, передает The Wall Streat Journal.

"Я слышу от многих демократов по всей стране, что они хотят, чтобы он (Байден – ред.) баллотировался", – сказал Клейн.

Он отметил, что окончательное решение действующий президент, вероятно, примет, посоветовавшись с семьей. Публично о представлении своей кандидатуры Байден может объявить после новогодних праздников и после ухода из отпуска.

"Я ожидаю, что решение будет это сделать (баллотироваться — ред.), — добавил представитель Белого дома.

White House Chief of Staff Ron Klain said that “Democrats across the country” want President Biden to run for re-election: “I expect the decision will be to do it.” #WSJCEOCouncil https://t.co/UuBvd4qXbD pic.twitter.com/bYWg4i31IY — The Wall Street Journal (@WSJ) December 6, 2022

Джо Байден является старейшим президентом в истории США: на момент официального вступления в должность 20 января 2021 года ему было 78 лет. Если Байден будет баллотироваться на второй срок и победит на состоявшихся в ноябре 2024 года президентских выборах, на момент инаугурации ему уже исполнится 82 года.



Бывший президент США Дональд Трамп также недавно заявил о готовности поучаствовать в следующих президентских выборах от Республиканской партии. Его помощники сообщили, что он уже представил документы.