Байден издал указ, позволяющий ввести санкции против "Северного потока-2"
20:20 20 августа Киев, Украина
С целью обеспечения энергетической безопасности Европы, глава США Джо Байден
подписал указ, который позволит ввести санкции против некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.
Об этом сообщается на сайте Белого дома, 20 августа.
"Я издал указ о принятии дополнительных мер в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, в связи с чрезвычайным положением в стране, объявленном в указе 14024 от 15 апреля 2021 года в связи с необычайной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, создаваемой определенной пагубной внешней деятельностью правительства Российской Федерации", - заявил американский лидер в письме лидерам Конгресса.
Согласно указу, принимать решение о введении санкций, связанных с «Северным потоком — 2», будут государственный секретарь или министр финансов.
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