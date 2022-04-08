Байден и Путин говорили о российских хакерах-вымогателях

20:46 09 июля Киев, Украина

Сегодня между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джозефом Байденом состоялся телефонный диалог, основной темой которого стало требование американского президента повлиять на произвол российских хакеров.

Об этом сообщает Белый дом.



Так, Байден обратил внимание на необходимость того, чтобы Путин принял меры для прекращения деятельности хакеров-вымогателей, действующих с территории России.



"Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты сделают все необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрерывного вызова", - подчеркнули в Белом доме.