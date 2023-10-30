Байден и президент Египта обязались ускорить помощь Газе

10:14 30 октября Киев, Украина

Президент США Джо Байден и его египетский коллега Абдель Фаттах Ас-Сиси обязались значительно ускорить поступление помощи в сектор Газа.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.



Во время телефонного разговора президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, важность защиты жизни гражданского населения, уважения международного гуманитарного права и обеспечения того, чтобы палестинцы из Газы не были перемещены в Египет или любую другую страну.



Байден поблагодарил Египет за ведущую роль в усилиях по содействию доставлению гуманитарной помощи гражданскому населению Газы.



Лидеры государств обязались значительно ускорить и увеличить поступление помощи в Газу, начиная с сегодняшнего дня. Также Байден рассказал об усилиях США, направленных на то, чтобы конфликт в регионе не распространялся, а также о продолжении усилий по обеспечению освобождения заложников.