Байден и президент Египта обязались ускорить помощь Газе

10:14 30 октября Киев, Украина

Президент США Джо Байден и его египетский коллега Абдель Фаттах Ас-Сиси обязались значительно ускорить поступление помощи в сектор Газа.
 
Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Во время телефонного разговора президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, важность защиты жизни гражданского населения, уважения международного гуманитарного права и обеспечения того, чтобы палестинцы из Газы не были перемещены в Египет или любую другую страну.

Байден поблагодарил Египет за ведущую роль в усилиях по содействию доставлению гуманитарной помощи гражданскому населению Газы.

Лидеры государств обязались значительно ускорить и увеличить поступление помощи в Газу, начиная с сегодняшнего дня. Также Байден рассказал об усилиях США, направленных на то, чтобы конфликт в регионе не распространялся, а также о продолжении усилий по обеспечению освобождения заложников.
"Байден и Сиси подтвердили свою приверженность работе вместе, чтобы создать условия для крепкого и устойчивого мира на Ближнем Востоке, включая создание палестинского государства", — говорится в сообщении.