Байден и Нетаньяху обсудили дополнительное развертывание военных сил США на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили планы по дополнительному развертыванию американских военных сил в регионе.
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
Байден заявил о поддержке США Израиля и рассказал о текущих усилиях по сдерживанию в регионе, включая развертывание новых военных сил США.
Президент США также приветствовал освобождение двух дополнительных заложников из сектора Газа и подтвердил свою приверженность постоянным усилиям по обеспечению освобождения всех остальных заложников, захваченных ХАМАС, в том числе американцев, и обеспечения безопасного прохода для граждан США и других гражданских лиц в Газу.
Байден также подчеркнул необходимость поддерживать постоянный поток срочно необходимой гуманитарной помощи в Газу.
Лидеры государств договорились снова поговорить в ближайшие дни.
Байден заявил о поддержке США Израиля и рассказал о текущих усилиях по сдерживанию в регионе, включая развертывание новых военных сил США.
Президент США также приветствовал освобождение двух дополнительных заложников из сектора Газа и подтвердил свою приверженность постоянным усилиям по обеспечению освобождения всех остальных заложников, захваченных ХАМАС, в том числе американцев, и обеспечения безопасного прохода для граждан США и других гражданских лиц в Газу.
Байден также подчеркнул необходимость поддерживать постоянный поток срочно необходимой гуманитарной помощи в Газу.
Лидеры государств договорились снова поговорить в ближайшие дни.
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