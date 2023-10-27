Байден и Нетаньяху обсудили дополнительное развертывание военных сил США на Ближнем Востоке

14:57 24 октября Киев, Украина

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили планы по дополнительному развертыванию американских военных сил в регионе.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.



Байден заявил о поддержке США Израиля и рассказал о текущих усилиях по сдерживанию в регионе, включая развертывание новых военных сил США.



Президент США также приветствовал освобождение двух дополнительных заложников из сектора Газа и подтвердил свою приверженность постоянным усилиям по обеспечению освобождения всех остальных заложников, захваченных ХАМАС, в том числе американцев, и обеспечения безопасного прохода для граждан США и других гражданских лиц в Газу.



Байден также подчеркнул необходимость поддерживать постоянный поток срочно необходимой гуманитарной помощи в Газу.



Лидеры государств договорились снова поговорить в ближайшие дни.