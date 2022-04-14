Байден и Меркель заключили Вашингтонскую декларацию о глобальном партнерском сотрудничестве

Итогом вчерашней встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель стало подписание Вашингтонской декларации. Ее суть заключается в установлении партнерских отношений в отражении растущих угроз, таких как: киберугрозы, дезинформация, коррупция мирового значения, отступление от демократии и вмешательство в выборы других стран.
Документ обнародовала пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что стороны подтверждают свою приверженность тесному двустороннему сотрудничеству по "содействию миру, безопасности и процветанию во всем мире".
Подчеркивается, что взаимодействие будет строиться на принципах демократии, верховенства права, прозрачности, эффективного управления, поддержке гражданского общества и независимости СМИ.
«По всему земному шару все страны должны иметь свободу для определения собственного будущего, свободного от вмешательства извне, принуждения или господства со стороны внешних сил», - говорится в документе.
Кроме того, Вашингтон и Берлин будет противостоять попыткам распределения мира на зоны влияния, территориальной аннексии, транснациональных репрессий, использования энергоснабжения в качестве оружия.
Документ обнародовала пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что стороны подтверждают свою приверженность тесному двустороннему сотрудничеству по "содействию миру, безопасности и процветанию во всем мире".
Подчеркивается, что взаимодействие будет строиться на принципах демократии, верховенства права, прозрачности, эффективного управления, поддержке гражданского общества и независимости СМИ.
«По всему земному шару все страны должны иметь свободу для определения собственного будущего, свободного от вмешательства извне, принуждения или господства со стороны внешних сил», - говорится в документе.
Кроме того, Вашингтон и Берлин будет противостоять попыткам распределения мира на зоны влияния, территориальной аннексии, транснациональных репрессий, использования энергоснабжения в качестве оружия.
Отдельно отмечается, что с целью взаимодействия в экономической сфере стороны согласились установить Американо-немецкий экономический диалог.
15 июля в Вашингтоне прошла встреча Ангелы Меркель и Джо Байдена.
15 июля в Вашингтоне прошла встреча Ангелы Меркель и Джо Байдена.
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