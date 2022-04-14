Байден и Меркель заключили Вашингтонскую декларацию о глобальном партнерском сотрудничестве

«Мы подчеркиваем необходимость развития наших альянсов и партнерских отношений для ответа на будущие вызовы, в том числе киберугрозы, энергетической безопасности, дезинформацию, коррупцию, отступление от демократии и вмешательства в наши выборы», - отмечается в декларации.