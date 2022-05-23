Байден и Джонсон договорились провести онлайн-саммит G7 по Афганистану

06:11 18 августа Киев, Украина

Как сообщила пресс-служба Белого дома, 17 августа состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В разговоре лидеры стран договорились провести онлайн-саммит G7 по ситуации в Афганистане.

"Они договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход", - говорится в сообщении. Переговоры инициирует Британия, которая сейчас председательствует в Группе семи.

Также собеседники обсудили необходимость дальнейшего сотрудничества относительно Афганистана, включая способы предоставления мировым сообществом гуманитарной помощи и поддержки беженцам.

В свою очередь у Джонсона добавили, что стороны договорились действовать сообща в обеспечении эвакуации из Кабула иностранцев и помогавших западной коалиции афганских граждан в предстоящие дни и недели, чтобы позволить как можно большему числу людей покинуть страну.

Ранее сообщалось, что Минфин США заблокировал счета афганского правительства в американских банках, чтобы закрыть талибам к ним доступ.