Байден и Джонсон договорились провести онлайн-саммит G7 по Афганистану

Как сообщила пресс-служба Белого дома, 17 августа состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В разговоре лидеры стран договорились провести онлайн-саммит G7 по ситуации в Афганистане.
Также собеседники обсудили необходимость дальнейшего сотрудничества относительно Афганистана, включая способы предоставления мировым сообществом гуманитарной помощи и поддержки беженцам.
В свою очередь у Джонсона добавили, что стороны договорились действовать сообща в обеспечении эвакуации из Кабула иностранцев и помогавших западной коалиции афганских граждан в предстоящие дни и недели, чтобы позволить как можно большему числу людей покинуть страну.
Ранее сообщалось, что Минфин США заблокировал счета афганского правительства в американских банках, чтобы закрыть талибам к ним доступ.
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