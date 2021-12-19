Байден и Цзиньпин провели онлайн-переговоры

07:47 16 Ноябрь Киев, Украина

Сегодня, в 7:30 по Киевскому времени завершилась более чем трехчасовая онлайн встреча Джозефа Байдена и Си Цзиньпина.



Как отметили зарубежные политологи и сам Си Цзиньпин, данная встреча является глобальным шагом в стабилизации Как отметили зарубежные политологи и сам Си Цзиньпин, данная встреча является глобальным шагом в стабилизации американо-китайских отношений.



В начале встречи лидер КНР отметил, что его задача, как председателя Китайской Республики, сделать все от него зависящее для налаживания стабильного и мирного сотрудничества с В начале встречи лидер КНР отметил, что его задача, как председателя Китайской Республики, сделать все от него зависящее для налаживания стабильного и мирного сотрудничества с США , а также поддержания мирной и стабильной международной обстановки и эффективного реагирования на глобальные вызовы, включая изменение климата и эпидемию COVID-19.



В свою очередь лидер США Джозеф Байден подчеркнул важность наличия и поддержания разумной конкуренции между двумя странами, которая часто сталкивается с внутренними конфликтами.



Встрече Байдена и Си Цзиньпина предшествовал разговор министра иностранных дел Китая с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на котором была отмечена важность стабилизации китайско-американских отношений, как крупного события в международных отношениях.