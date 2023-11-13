Байден хочет восстановить военные связи с Китаем

10:12 13 ноября Киев, Украина

Глава США Джо Байден во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином будет стремиться возобновить военные связи с КНР.

Об этом за несколько дней до встречи двух высокопоставленных чиновников заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом пишет Reuters.



Отмечается, что Байден впервые за год лично встретится с главой Китая Си Цзиньпином в среду во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Это будет только вторая личная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность в январе 2021 года.

"Президент полон решимости добиться восстановления военных связей, потому что он считает, что это в интересах национальной безопасности США. Нам нужны эти связи, чтобы не было ошибок, просчетов или недомолвок", - сказал Салливан в интервью телеканала CBS.

Салливан сказал, что восстановленные военные связи могут состояться на каждом уровне от высшего руководства до тактического оперативного уровня, а также "на воде и воздухе в Индийско-Тихоокеанском регионе".



Он отметил, что Байден будет пытаться продвинуть идею по военным связям во время встречи с Си, но отказался предоставить дополнительные подробности.

"Китайцы фактически разорвали эти связи. Президент Байден хотел бы восстановить это. Это главный вопрос повестки дня", - сказал Салливан.

Ожидается, что встреча Байдена и Си затронет глобальные вопросы от войны Израиля и ХАМАС до вторжения россии в Украину, связей Северной Кореи с россией, Тайваня, Индийско-Тихоокеанского региона, прав человека, производства фентанила, искусственного интеллекта, а также торгово- экономических отношений.