Байден хочет восстановить военные связи с Китаем

Глава США Джо Байден во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином будет стремиться возобновить военные связи с КНР.
Об этом за несколько дней до встречи двух высокопоставленных чиновников заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что Байден впервые за год лично встретится с главой Китая Си Цзиньпином в среду во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Это будет только вторая личная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность в январе 2021 года.
Отмечается, что Байден впервые за год лично встретится с главой Китая Си Цзиньпином в среду во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Это будет только вторая личная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность в январе 2021 года.
Салливан сказал, что восстановленные военные связи могут состояться на каждом уровне от высшего руководства до тактического оперативного уровня, а также "на воде и воздухе в Индийско-Тихоокеанском регионе".
Он отметил, что Байден будет пытаться продвинуть идею по военным связям во время встречи с Си, но отказался предоставить дополнительные подробности.
Ожидается, что встреча Байдена и Си затронет глобальные вопросы от войны Израиля и ХАМАС до вторжения россии в Украину, связей Северной Кореи с россией, Тайваня, Индийско-Тихоокеанского региона, прав человека, производства фентанила, искусственного интеллекта, а также торгово- экономических отношений.
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