Байден готовит новые санкции против России, которые огласит в Брюсселе

11:32 23 марта Киев, Украина

По словам высокопоставленного помощника по национальной безопасности, президент Джо Байден планирует объявить о новых санкциях против России в четверг во время встречи в Брюсселе с НАТО и европейскими союзниками.

Ожидается, что Байден, который примет участие в специальном заседании НАТО и выступит на саммите Европейского совета, подчеркнет усилия по обеспечению соблюдения существующих санкций, уже объявленных США и их союзниками.



«Он присоединится к нашим партнерам в введении дополнительных санкций в отношении России и ужесточении существующих санкций, чтобы пресечь уклонение и обеспечить их строгое соблюдение», — заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.



Известно, что Байден едет в Брюссель и Польшу, которая приняла более 2 миллионов украинских беженцев, бежавших после вторжения 24 февраля.



В Польше Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, который запросил у США дополнительную помощь и усиление военного присутствия на восточном фланге НАТО.

США уже добавили к своему регулярному присутствию несколько тысяч американских военнослужащих. Эстония, Латвия, Литва и Румыния в последние недели также призывали к увеличению военного присутствия НАТО или США.



Салливан предположил, что дополнительная помощь будет оказана в связи с заявлениями Байдена «о долгосрочных корректировках расположения сил НАТО на восточном фланге».



«Мы считаем, что это правильное место для него, чтобы увидеть войска, гуманитарных экспертов и встретиться с передовым и очень уязвимым союзником», — сказал Салливан о визите Байдена.



Польские лидеры призвали западную миротворческую миссию вмешаться в дела Украины. При этом США и другие союзники опасаются, что это может привести к расширению войны.



Салливан добавил, что Байден также «объявит о совместных действиях по укреплению энергетической безопасности Европы и снижению зависимости Европы от российского газа».