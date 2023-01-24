Байден готов передать Украине 10 танков Abrams - СМИ

17:06 24 января Киев, Украина

Президент США Джо Байден готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы повлиять на Германию, которая пока не приняла решения относительно возможных поставок танков Leopard 2. Об этом во вторник, 24 января, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванного чиновника в Пентагоне.

По его сведениям, "Байден готов передать 10 танков Abrams Украине, чтобы разорвать узел с Leopard, но, похоже, есть и другие расчеты с канцлером Олафом Шольцем". По мнению собеседника канала, "Киеву нужно 500 танков, чтобы противостоять тому, что президент россии Владимир путин готовит к новому раунду наступательных операций с приближением весны".

Накануне Госдеп США анонсировал новости от ФРГ по танкам Leopard. В Вашингтоне считают, что новости от Берлина по вопросу танков для Украины стоит ждать в ближайшие дни.

В свою очередь кремль пригрозил Германии последствиями за разрешение поставок Leopard Украине.

В Пентагоне пояснили, что поставки американских танков Abrams Украине пока не имеют смысла из-за того, что такую технику сложно обслуживать.