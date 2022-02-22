Байден через 90 дней ждет новый отчет разведки о происхождении COVID-19

10:58 27 Май Киев, Украина

По поручению президента США американская разведка удвоит усилия по расследованию происхождения COVID-19. На сбор информации отведено 90 дней.



Об этом говорится в заявлении президента для СМИ.



В частности, В частности, Байден сказал, что в начале этого месяца американская разведка подала ему доклад, согласно которому мнения о происхождении пандемии разделились. Две спецслужбы считают, что источником являются животные, а одна склоняется к лабораторному происхождению, «каждая с низкой или умеренной степенью уверенности», - сказал Байден.

«Я попросил разведывательное сообщество удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая может приблизить нас к окончательному выводу», - сказал Байден, отметив, что попросил подать новый доклад через 90 дней.

По его словам, Соединенные Штаты также будут продолжать работать с партнерами-единомышленниками по всему миру, «чтобы оказать давление на Китай, чтобы он принял участие в полном, прозрачном, основанном на фактах международном расследовании и предоставил доступ ко всем соответствующим данным и доказательствам».



Как сообщалось, по данным секретного отчета разведки США, которые обнародовало издание The Wall Street Journal, трое ученых из института вирусологии в Ухане, которые работали в лаборатории по изучению коронавирусов и других патогенов, заболели осенью 2019 года.

Они обратились к врачам с симптомами очень похожими на признаки COVID-19 и обычную сезонную ОРВИ. Эта информация может свидетельствовать, что происхождение коронавируса является искусственным.



В то же время директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, которая является частью Уханьского института вирусологии, категорически опроверг эту информацию, назвав ее безосновательной ложью.



Директор национальной разведки США Аврил Гейнс заявила во время слушаний о всемирных угрозах в прошлом месяце, что «разведывательное сообщество не знает точно, где, когда и как первоначально был передан вирус COVID-19».



Всемирная организация здравоохранения также провела расследование причин пандемии и в своем отчете пришла к заключению, что риск несчастного случая был «чрезвычайно низким». В отчете говорится, что «не было сообщений о респираторных заболеваниях, схожих с COVID-19 в течение недель/месяцев до декабря 2019 года, а также не было серологических свидетельств инфекции у рабочих в результате серологического скрининга на SARS-CoV-2».