Байден: Америка - страна, которая приветствует и поддерживает беженцев

Настоящий президент США повысил квоту приема беженцев более чем в 4 раза, а в следующем финансовом году запланировано ее повышение уже до 125 тысяч мигрантов.
Соответствующее заявление главы государства обнародовала в понедельник, 3 мая, пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что в планах администрации Байдена принять в следующем финансовом году (начинается 1 октября) 125 тысяч мигрантов, что заложено в представленном Конгрессу бюджете.
"Мы собираемся использовать все доступные инструменты, чтобы помочь этим прошедшим тщательную проверку беженцам, спасающимся от ужасных условий в своих странах", - резюмировал глава Белого дома.
Как известно, квота на прием 15 тысяч мигрантов - минимальный показатель с 1980 года - была установлена предыдущим американским лидером Дональдом Трампом.
"Мы собираемся использовать все доступные инструменты, чтобы помочь этим прошедшим тщательную проверку беженцам, спасающимся от ужасных условий в своих странах", - резюмировал глава Белого дома.
Как известно, квота на прием 15 тысяч мигрантов - минимальный показатель с 1980 года - была установлена предыдущим американским лидером Дональдом Трампом.
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