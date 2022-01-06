Байден: Америка - страна, которая приветствует и поддерживает беженцев

12:10 04 Май Киев, Украина

Настоящий президент США повысил квоту приема беженцев более чем в 4 раза, а в следующем финансовом году запланировано ее повышение уже до 125 тысяч мигрантов.

Соответствующее заявление главы государства обнародовала в понедельник, 3 мая, пресс-служба Белого дома.

"Это вычеркивает установленную предыдущей администрацией исторически низкую квоту в 15 тысяч человек, которая не отражает ценности Америки как страны, которая приветствует и поддерживает беженцев", - указано в документе.

Отмечается, что в планах администрации Байдена принять в следующем финансовом году (начинается 1 октября) 125 тысяч мигрантов, что заложено в представленном Конгрессу бюджете.



"Мы собираемся использовать все доступные инструменты, чтобы помочь этим прошедшим тщательную проверку беженцам, спасающимся от ужасных условий в своих странах", - резюмировал глава Белого дома.



Как известно, квота на прием 15 тысяч мигрантов - минимальный показатель с 1980 года - была установлена предыдущим американским лидером Дональдом Трампом.