13:14 26 августа Киев, Украина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу объявил, что азербайджанские военные вошли в город Лачин, который с 1992 года находился на подконтрольной Армении территории.

Об этом Алиев написал в Twitter.

"Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия разместилась в Лачине. Села Забух и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех людей Лачина и Азербайджана с этим событием", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военные передали Азербайджану контроль над населенными пунктами Лачин, Забух и Сус, фактически отдав Баку контроль над Лачинским коридором – единственным наземным маршрутом, объединяющим Армению с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.



Напомним, Лачинский коридор – это единственный наземный путь, соединяющий Армению с административным центром непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакертом (Ханкенди). При этом сам Лачин с коридором контролировали русские военные.



По соглашению, заключенному между Арменией и Азербайджаном после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, обе страны должны были построить дороги в обход Лачинского коридора в течение трех лет.



Азербайджан уже сдал свой маршрут в эксплуатацию и, как следствие, потребовал от Армении сделать то же самое, а от россии – повлиять на Ереван и вывести своих "миротворцев". В конце концов это привело к эскалации в августе, когда азербайджанские войска закрепили свои позиции.