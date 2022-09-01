Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу объявил, что азербайджанские военные вошли в город Лачин, который с 1992 года находился на подконтрольной Армении территории.
Об этом Алиев написал в Twitter.
Ранее стало известно, что российские военные передали Азербайджану контроль над населенными пунктами Лачин, Забух и Сус, фактически отдав Баку контроль над Лачинским коридором – единственным наземным маршрутом, объединяющим Армению с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.
Напомним, Лачинский коридор – это единственный наземный путь, соединяющий Армению с административным центром непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакертом (Ханкенди). При этом сам Лачин с коридором контролировали русские военные.
По соглашению, заключенному между Арменией и Азербайджаном после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, обе страны должны были построить дороги в обход Лачинского коридора в течение трех лет.
Азербайджан уже сдал свой маршрут в эксплуатацию и, как следствие, потребовал от Армении сделать то же самое, а от россии – повлиять на Ереван и вывести своих "миротворцев". В конце концов это привело к эскалации в августе, когда азербайджанские войска закрепили свои позиции.
Напомним, Лачинский коридор – это единственный наземный путь, соединяющий Армению с административным центром непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакертом (Ханкенди). При этом сам Лачин с коридором контролировали русские военные.
По соглашению, заключенному между Арменией и Азербайджаном после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, обе страны должны были построить дороги в обход Лачинского коридора в течение трех лет.
Азербайджан уже сдал свой маршрут в эксплуатацию и, как следствие, потребовал от Армении сделать то же самое, а от россии – повлиять на Ереван и вывести своих "миротворцев". В конце концов это привело к эскалации в августе, когда азербайджанские войска закрепили свои позиции.
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